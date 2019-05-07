В Москве задержали 56 человек по делу об изготовлении фальшивых документов

Москва, , 15:52 — REGNUM Сотрудники ФСБ и МВД РФ задержали в Москве 56 человек, которые подозреваются в изготовлении фальшивых документов для мигрантов. Об этом 7 мая сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

«Задержаны 56 человек, пресечена деятельность 11 так называемых лабораторий — помещений с набором необходимого оборудования, образцов печатей и бланков», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступники являются уроженцами стран среднеазиатского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Россию прибыло 124,9 тыс. иностранцев, при этом во втором, третьем и четвертом квартале их было почти вдвое меньше, чем в том же периоде предыдущего года. Всего прибывших оказалось на 4% меньше, чем в 2017 году.

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