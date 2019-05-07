Состояние мурманчанок, выживших при возгорании самолета, стабилизировалось

Мурманск, , 15:46 — REGNUM Состояние двух жительниц Мурманской области, выживших в шереметьевской трагедии, стабилизировалось. Об этом сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

«В больницах остаются две жительницы области, их состояние стабильное, без ухудшений ‑ и это замечательная новость», — написал Чибис в соцсетях.

Он также сообщил, что удалось связаться с родственниками всех пострадавших северян, оказываем им всю необходимую поддержку — у каждой семьи есть куратор от правительства, который лично отвечает за решение всех возникающих вопросов.

«К сожалению, на самый больной вопрос — когда можно будет похоронить погибших — пока ответа нет, необходимо проведение экспертизы и точное установление личностей погибших», — написал Андрей Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево при посадке загорелся самолет авиакомпании «Аэрофлот». В результате пожара погиб 41 человек, 26 из них — жители Мурманской области.