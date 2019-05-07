В Бурятии задержан глава местного филиала «Союза МЖК России»

Улан-Удэ, , 15:27 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении «40-летнего председателя» регионального отделения одной из общероссийских общественных организаций. Об этом сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Он обвиняется в незаконном получении имущества в особо крупном размере за совершение действий в интересах дающего. Общественная организация, которой управлял «40-летний председатель», оказывала помощь молодым семьям и специалистам в приобретении жилья, участвуя в федеральных и региональных программах, а также консультируя их.

«Используя свое положение, несколько лет назад обвиняемый вступил в сговор с директором ряда строительных компаний и получил от него через подставное лицо квартиру в строящемся доме стоимостью 2 млн рублей. Взамен председатель организации в силу своих полномочий обеспечил участие застройщика в выгодных для него программах, финансируемых государством и направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», — сообщили в управлении.

После чего молодым людям, обращавшимся за помощью, предлагалось сотрудничать на льготных условиях именно с этим застройщиком. По данным следствия, многие граждане, заплатив деньги так не дождались своих квартир, поскольку застройщик не завершил строительство жилого комплекса.

«Данное преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии», — добавили в СКР.

Бурятские издания считают, что «40-летним председателем» скорее всего является руководитель регионального отделения «Союза МЖК России» Евгений Саттаров. Обвиняемый уже заключен под стражу.