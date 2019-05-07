Луганск, ЛНР, , 14:51 — REGNUM

В результате неосторожного обращения с оружием пострадали три члена 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил 7 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По его словам, в результате взрыва гранаты РГД-5 один боевик погиб, двое получили ранения. ЧП произошло на позициях 1-го батальона в районе населённого пункта Троицкое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с начала гражданской войны на Украине погибли около 3 тыс. боевиков ВСУ.

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