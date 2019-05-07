Сан-Франциско, США, , 14:34 — REGNUM

Американские специалисты по морским млекопитающим обеспокоены гибелью серого кита, выброшенного на берег возле Сан-Франциско, сообщает 6 мая АВС.

Кит, найденный в понедельник на Оушен-Бич, стал девятым, обнаруженным в районе залива Сан-Франциско с начала марта.

Центр морских млекопитающих планирует провести некропсию (вскрытие и исследование тела), чтобы определить, что убило животное. По имеющимся данным, четыре предыдущих кита умерли от недоедания, три были поражены кораблями, причина смерти восьмого еще не определена.

Представители Центра говорят, что биологи заметили серых китов в плохом состоянии во время ежегодной миграции из Мексики на Аляску. Они подозревают, что некоторые животные испытывают трудности с поиском достаточного количества пищи.