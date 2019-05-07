СМИ узнали об ошибках пилотов сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100

Москва, , 14:27 — REGNUM Пилоты сгоревшего в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet-100 допустили несколько ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени, сообщает 7 мая РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, следователи и сотрудники Росавиации выяснили, что после приземления воздушного судна пилоты открыли в кабине лобовое окно, что могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения.

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Также специалисты указали на то, что пилоты не выключили двигатели SSJ-100 сразу после приземление.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая при посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск. В результате происшествия погиб 41 человек, возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

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