«Колдун»-вымогатель в США получил 2 года за шантаж на международном уровне

Сан-Диего, США, , 14:30 — REGNUM Мужчина, руководивший международной схемой вымогательства, которая преследовала людей, ждущих любви и верящих в колдовство, приговорен в Калифорнии к двум годам тюремного заключения. Об этом сообщает 6 мая АВС.

По словам местным властей, Ариэль Бойте и его сообщники, работающие в Парагвае, разместили в интернете рекламу, предлагающую выполнить магические заклинания, чтобы помочь людям найти любовь.

Клиентам предлагалось записывать себя на видео во время сексуальных актов и отправлять записи Бойте для завершения заклинаний.

Получая записи, мошенники, как сообщили власти, угрожали жертвам опубликовать их видео в интернете, если они не заплатят. Как сообщается, один общественный деятель получили требования на $250 000. Всего были обмануты более 200 человек по всему миру.