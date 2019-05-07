Барнаул, Алтайский край, , 14:17 — REGNUM

Сотрудники Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли попытку незаконного вывоза из России в Казахстан 15 экзотических животных, виды которых находятся под угрозой исчезновения. Возбуждено уголовное дело. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах данных ведомств.

Амурские тигры являются особо ценными животными Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Задержание нескольких автомобилей КамАЗ, в которых перевозили: пуму североамериканскую, льва африканского, амурских тигров, канадских волков, приматов, медведей гималайских, медведя бурого произошло в автомобильном пункте пропуска «Веселоярск».

Медведь Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

"Животные находились в транспортировочных клетках. Документы, подтверждающие разрешение на вывоз за пределы РФ указанных животных, у данного лица отсутствовали, в связи с чем, животные были изъяты в ходе производства доследственной проверки», — пояснили таможенники.

По их словам, перемещаемые животные являются стратегически важными ресурсами фауны, виды которых включены в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находятся под угрозой исчезновения.

Пленники контрабандистов Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Животные, которых попытались незаконно вывезти с Алтая в Казахстан Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Пленённые контрабандистами животные Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

«Кроме того, амурские тигры (являются особо ценными животными), лев африканский, медведь гималайский, или белогрудый и медведь бурый занесены в Красную книгу Российской Федерации, и являются особо охраняемыми животными. Для того чтобы вывезти вышеперечисленных животных с территории РФ требуется специальное разрешение», — заявили в таможне.

Известно, что Алтайской таможней приняты меры по обеспечению сохранности животных и созданию надлежащих условий их содержания.

Животные в клетках Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Напомним, 2018 году из России трижды пытались вывезти животных, находящихся под угрозой исчезновения.

«Так, на основании материалов пограничного управления Алтайской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, в результате которого Кулундинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина России и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца условно, с испытательным сроком 1 год», — пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю.