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Крупный пожар в Грозном: горит склад канцтоваров

Происшествия

По неподтвержденным данным, пострадал один человек

Грозный, 7 мая 2019, 14:08 — REGNUM  В Чечне произошел крупный пожар. Горит складское помещение в Старопромысловском районе города Грозный. Сообщение о пожаре поступило в региональное управление МЧС около 10:30, сообщили ИА REGNUM 7 мая в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Это двухэтажное здание для хранения канцелярских товаров. В результате пожара пострадал один человек, пишет РИА Новости. Однако эти данные не подтверждает МЧС. В сообщении чеченской телерадиокомпании также отмечается, что пострадавших при пожаре нет.

В тушении задействованы 25 пожарных и пять единиц техники.

Напомним, 4 мая в Чечне случился пожар на рынке в сельском поселении Ойсхара. Загорелся торговый склад Площадь пожара составила 500 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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