Рюкзак с человеческими конечностями выловили из Воронежского водохранилища

Воронеж, , 13:41 — REGNUM Рюкзак, в котором находились нижние конечности человека, обнаружил рыбак в Воронежском водохранилище, в районе Вогрэсовского моста — на территории Левобережного района Воронежа, вечером 6 мая. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

«В настоящее время сотрудниками регионального СК России и уголовного розыска полиции выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установления личности погибшего и лица, совершившего данное преступление. Допрашиваются свидетели, также назначен комплекс необходимых судебных экспертиз», — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пушкине Ленинградской области в заброшенном доме была найдена хозяйственная сумка, в которой находилось расчлененное человеческое тело.