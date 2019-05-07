В Прикамье из-за паводка подтоплены десятки придомовых территорий

Пермь, , 13:41 — REGNUM В Пермском крае паводок наступает на территорию придомовых владений. В поселке Кукуштан Пермского района вечером 6 мая подтопленными оказались 53 подворья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, в населённом пункте провели подворовый обход. Контроль за паводковой ситуацией осуществляется круглосуточно.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, 5−6 мая с установлением теплой погоды, а также в связи с прошедшими дождями 3−4 мая, наблюдался значительный подъем уровня воды на всех реках региона. Наиболее резкий подъем отмечен на Сылве — на посту Сылвенск (ниже Кунгура), где за сутки уровень воды поднялся на 302 см (с 325 до 627 см).

В начале мая синоптики прогнозировали значительный подъем уровня воды на реке Бабке. Пик половодья ожидался 6 мая с возможными локальными подтоплениями в посёлках Кукуштан и Янычи. Наиболее бурное таяние снега прогнозируют в бассейнах рек Усьвы, Косьвы, Яйвы. Пики половодья сформируются к 7−8 мая, уровни воды могут быть выше средних многолетних максимумов. Существует высокая вероятность подтоплений в посёлке Яйве и городе Александровск в период 7−9 мая.