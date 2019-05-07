В Южной Корее произошел лесной пожар

Хончхон, Южная Корея, 7 мая 2019, 13:42 — REGNUM 7 мая в 15:38 по местному времени в южнокорейской провинции Канвондо произошел лесной пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, пожар произошел недалеко от холма в районе Сосок-мён уезда Хончхон.
Известно, что пожар удалось потушить спустя 1 час и 40 минут, в 17:20 по местному времени, однако огнем было уничтожено 1,3 га леса.
Для тушения пожара было задействовано шесть вертолетов, шесть единиц пожарной техники и сто тридцать человек пожарной бригады.
Известно, что после того как стало известно о лесном пожаре, администрация уезда разослала сообщения о бедствии.
На данный момент представители Лесной службы Южной Кореи организовали пункт наблюдения на случай повторного возникновения пожара.
Читайте ранее в этом сюжете: По Южной Корее прошла волна лесных пожаров