Алтайский край может не миновать участь пострадавшего от огня Забайкалья

Барнаул, , 13:40 — REGNUM Из-за жаркой и ветреной погоды в Алтайском крае имеются все предпосылки для возникновения масштабных природных пожаров, подобных тем, что бушевали в Забайкалье две недели назад. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального ГУ МЧС по итогам межведомственного совещания, на котором обсуждалась организация взаимодействия заинтересованных министерств и ведомств по выполнению мероприятий, предусмотренных особым противопожарным режимом.

По данным космомониторинга и по сообщениям, поступившим непосредственно в Единые дежурно-диспетчерские службы районов и подразделения пожарной охраны, всего с начала пожароопасного периода на территории региона было выявлено около 3000 возгораний. Причём, почти в 90% случаев речь идёт о неконтролируемом горении сухой растительности, в том числе ‑ и на землях сельхозназначения. Надзорными органами на данный момент составлено 759 протоколов на нарушителей требований пожарной безопасности.

Вместе с тем, по оценке начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, в ближайшие дни на Алтае сохранится сухая и жаркая погода, будет достаточно ветрено, что может негативно сказаться на ситуации с пожарами.

«Несмотря на то, что с 1 мая постановлением правительства края объявлен особый противопожарный режим, отмечается невыполнение органами местного самоуправления и жителями края условий действия особого противопожарного режима: сжигание сухой растительности и мусора, выезд граждан в лесные массивы, разведение костров», — констатировал начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

По результатам совещания руководители ведомств выработали комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации, на усиление профилактической работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 мая на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим. На время действия этого режима запрещено посещение гражданами лесов. На 8 мая в регионе вновь передано предупреждение: высокий класс горимости (четвёртый) ожидается практически на всей территории края.

Массовые пожары, начавшиеся в Забайкалье 19 апреля вместе с сильным ветром и не потушенными палами, принесли немало бед. В огне сгорели более 19 тысяч голов домашнего скота и птицы, пострадавшими признаны более 700 человек.

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