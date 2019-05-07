Пермь, Пермский край, , 13:09 — REGNUM

В Перми за похищение человека задержаны трое граждан. Они проходят в качестве подозреваемых в совершении преступления из корыстных побуждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, в Свердловском районе Перми на улице совершено нападение на бизнесмена и его похищение. Мужчине надели на голову мешок, угрожая ножом, затолкали в салон автомобиля и увезли в Кунгурский район. Связанную жертву поместили в подсобное помещение и товарищу предпринимателя отправили СМС-сообщение с требованием выкупа в 12 млн рублей за освобождение. Получив такое известие, компаньон бизнесмена проинформировал о преступлении правоохранительные органы.

Правоохранители установили личности подозреваемых похитителей. Одного из них задержали в собственном автомобиле, с использованием которого и было совершено преступление. В ходе допроса подозреваемый указал на место, где содержится похищенный бизнесмен. Он освобожден, а вскоре задержаны двое соучастников, которые сейчас проходят подозреваемыми по делу о похищении.