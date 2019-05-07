Вторник, 7 Мая 2019 года
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ВВС Турции вновь атаковали позиции РПК в Ираке

Происшествия

О жертвах не сообщается

Анкара, 7 мая 2019, 12:59 — REGNUM  Вооруженные силы Турции нанесли авиаудар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, сообщает 7 мая Anadolu Ajansi.

Турецкие бомбардировщики уничтожили склады с оружием и боеприпасами, а также убежища повстанцев. О человеческих жертвах не сообщается.

Напомним, члены Рабочей партии Курдистана имеют укрытия на территории Ирака, откуда совершают нападения на территорию Турции. Анкара регулярно наносит удары по их позициям в соответствии с соглашением с властями страны.

Курдские повстанцы считаются турецким правительством террористами, поэтому их деятельность на территории государства находится под запретом.

Курды сражаются на протяжении более 30 лет за право создания собственной автономии в рамках страны. Анкара не готова пойти на подобные уступки.

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