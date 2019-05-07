На Байкале установлен факт незаконного предоставления земли

Иркутск, , 12:52 — REGNUM Байкальской природоохранной прокуратуре удалось доказать факт незаконного предоставления земельного участка площадью 5000 квадратных метров в районе залива Мухор на Байкале. Как следует из официального сообщения надзорного ведомства, данный земельный участок находится в границах Прибайкальского национального парка и уникален тем, что на нем произрастают растения, занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации: «Солоринелла звездчатая», «Геппия солориновидная», «Кладония Каневского», «Лобария легочная», «Паннария шерстистая», «Миелохроа золотистая», «Пунктелия Боррера», «Пунктелия токсодес», «Флавопунктелия желтеющая», «Пельтула корневая», «Буэллия изящная».

Несмотря на это, органы местного самоуправления передали землю в безвозмездное пользование ТСН «Баруун-Хагун». Но решением Ольхонского районного суда исковые требования природоохранной прокуратуры об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения удовлетворены в полном объеме.

Комментируя данное известие, иркутский учёный Виталий Рябцев напомнил, что по разнообразию краснокнижных растений Прибайкальский национальный парк не имеет себе равных среди ООПТ Сибири.

«Но члены разнообразных ТСН, ДНТ, а также тысячи «землевладельцев-одиночек», делают все, для того, чтобы на берегах Байкала в пределах Прибайкальского нацпарка из растений оставались лишь крапива, подорожник, и прочие виды — спутники человека, а из животного мира — крысы, вороны с воробьями», — отметил Виталий Рябцев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Байкале в последние годы появились сотни гостиниц и турбаз, построенных под видом жилых домов, но добиться закрытия и сноса удаётся лишь в единичных случаях. Так, в апреле 2019 года Байкальская природоохранная прокуратура смогла через суд вернуть в собственность государства сакральные земли на Ольхоне — самом большом острове Байкала. Речь идёт о незаконно оформленном земельном участке площадью около 230 соток, который расположен на Сарайском пляже, вблизи скалы Шаманка.

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