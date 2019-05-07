В Обнинске подозреваемого задержали благодаря системе «Безопасный город»

Обнинск, Калужская область, , 12:34 — REGNUM В правоохранительные органы города Обнинска (Калужская область) поступило сообщение от жителей города о том, что неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении их детей. Как сообщил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Роман Бабаянц, с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 27-летний житель Малоярославца.

По версии следствия, 28 апреля подозреваемый, проезжая на скутере по одной из улиц Обнинска, остановившись возле трёх девочек, в возрасте 13 и 14 лет, совершил развратные действия. Затем мужчина быстро покинул место преступления.

Подозреваемый был задержан на 48 часов. Следователи ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина признался в содеянном частично и пояснил, что хотел рассмешить девочек. У мужчины изъят мобильный телефон, предметы верхней одежды, скутер и мотоциклетный шлем.

Следователем назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и генетическая судебные экспертизы. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории Обнинска и близлежащих районов.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в следственные органы Калужской области поступило заявление матери девятилетней школьницы из Обнинска о том, что неустановленный мужчина совершил в отношении её ребёнка развратные действия. Девочка сообщила следователю, что в период с сентября по декабрь 2018 года в дневное время, когда она возвращалась из школы, на улице неизвестный мужчина несколько раз демонстрировал ей свои половые органы.

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