Тело мужчины найдено на месте взрыва в ставропольской многоэтажке

Железноводск, Ставропольский край, , 12:07 — REGNUM Тело мужчины обнаружено на месте взрыва и пожара в многоэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СК, тело мужчины было обнаружено следователями 7 мая при осмотре нежилого помещения, в котором, по предварительным данным, и началось возгорание.

Личность погибшего установлена: это Сергей Л., 1957 года рождения. По данным следствия, он жил в помещении, неприспособленном для жилья, он не было газифицировано, в него не было проведено тепло. Именно в этом помещении, по данным следствия, и произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

«Сейчас следователи и спасатели извлекают тело из-под завалов и одновременно выясняют, какие именно действия мужчины привели к возгоранию», — пояснил представитель СК.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в девятиэтажном панельном доме в Железноводске произошел ночью 6 мая. После хлопка газа пожар охватил первый и второй этажи дома, между этажами обрушилась лестничная клетка, повреждены стены. Пожарные эвакуировали из дома 70 человек. По последним данным, к медикам обратились 20 пострадавших, четверо на данный момент остаются в больнице. В городе был введен режим ЧС. Следственные органы по факту пожара возбудили уголовное дело.

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