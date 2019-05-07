В Томске возбуждено уголовное дело о загрязнении озёр

Томск, , 12:04 — REGNUM В Томске по инициативе Томской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о загрязнении водных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 мая в прокуратуре Томской области.

Ранее природоохранное ведомство провело проверку по факту аварии на главной насосной станции Томска, произошедшей 17 октября 2018 года. В результате аварии произошёл массовый сброс канализационных сточных вод в озёра Керепеть и Цимлянское.

Проверка показала, что в результате загрязнения озёр был причинён существенный вред объектам животного и растительного мира. Концентрация вредных веществ в озёрах превысила допустимые нормативы, в том числе в 181 раз по взвешенным веществам, в 92 раза по анионным поверхностно активным веществам, в 20 раз — по фенолам летучим. Ущерб составил 839,6 тыс. рублей.

Томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко направила материалы проверки в следственный орган. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области в 2019 году суд установил, что завод производит сбросы загрязняющих веществ в озеро Неро при отсутствии разрешения на право пользования водным объектом. Проверки выявили многократное превышение предельно допустимых концентраций химических веществ и бактерий в стоках.

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