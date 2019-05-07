Суд отклонил просьбу о психиатрической экспертизе члена «банды ФСБ»

Тюмень, , 13:13 — REGNUM В Тюменском областном суде 5 мая состоялось выездное заседание Уральского окружного военного суда по делу «банды ФСБ». Адвокат одного из подсудимых просил суд назначить своему подзащитному судебно-психиатрическую экспертизу, так как обвиняемый пытался покончить с собой, сообщает портал 72.ru.

На скамье подсудимых — бывший сотрудник тюменского УФСБ Евгений Г., тренер силовиков по самбо Александр К. и Сергей С. .

Ранее сообщалось, что группировка действовала с 2008 года по 2017 годы на территории региона. В неё входили трое сотрудников УФСБ — Владимир Г. (покончил с собой в следственном изоляторе), Алексей К. и Евгений Г. Ещё один оперуполномоченный Сергей З. объявлен в международный розыск. На подхвате у основных фигурантов были тренер Александр К. и Сергей С.

«Банду ФСБ» обвиняют в совершении 13 преступлений, из которых семь — убийства. За плечами у участников преступной группы разбои, вымогательства, обстрел кафе. В основном, банда «работала» с предпринимателями, занимавшимися «обналом». Но в 2015 году они убили двух таксистов, чтобы завладеть их транспортными средствами. Раскрутка преступной деятельности обвиняемых началась именно с этих убийств.

В отношении одного из обвиняемых его адвокат настаивал на проведении психиатрической экспертизы.

«Поведение Евгения Г. в судебном заседании вызывает обоснованные подозрения относительно его психического состояния. На вопросы участников уголовного процесса он дает невнятные ответы, проявляет заторможенность, забывает значимые даты и обстоятельства своей жизни. Как стало известно, во время нахождения в следственном изоляторе им была предпринята попытка суицида», — пояснил защитник суду.

Его поддержал защитник другого обвиняемого, отметив, что от показаний обвиняемого, который ведёт себя крайне противоречиво, зависит, «как пойдёт наш процесс и насколько объективно мы сможем разобраться во всех сложных вопросах дела».

Против психиатрической экспертизы высказались обвинитель и сам обвиняемый. Примечательно, что Евгений Г. в декабре 2018 года, после попытки суицида, изменил показания. Стал активно сотрудничать со следствием. Его на данный момент обвиняют в 11 преступлениях, в том числе и убийствах. Суд отклонил просьбу о психиатрическом освидетельствовании.

Напомним, предводитель «банды ФСБ» Алексей К. уже приговорён Военным судом в Екатеринбурге к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима за убийство семи человек.

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