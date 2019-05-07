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Под Киевом задержали депутата, подозреваемого в причастности к ДТП

Происшествия

В крови задержанного было 2 промилле алкоголя

Яготин, Украина, 7 мая 2019, 12:21 — REGNUM  Пьяный депутат городского совета Яготина Киевской области, предположительно, выехал на встречную полосу и сбил двух человек, ехавших на мотоцикле. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе полиции Киевской области.

«Тела 32 и 57-летнего мужчин направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти», — сказано в сообщении.

В крови задержанного обнаружили 2 промилле алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивано-Франковской области грузовик, перевозивший туристов, упал в реку с 40-метровой высоты. Три человека погибли. Экспертиза установила, что водитель машины был нетрезв.

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Дорожно-транспортные происшествия
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