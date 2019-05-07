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Китайские лидеры соболезнуют в связи с трагедией в «Шереметьево»

Происшествия

В результате крушения SSJ-100 погиб 41 пассажир

Пекин, 7 мая 2019, 11:36 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выразили свои соболезнования в связи с гибелью людей в аэропорту «Шереметьево» в результате жесткой посадки самолета SSJ-100, сообщает агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин и Ли Кэцян выразили соболезнования своим российским коллегам — президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву соответственно в связи с трагедией, унесшей жизни 41 человека.

Напомним, что 5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся во время жесткой посадки в московском аэропорту «Шереметьево». В результате трагедии из 74 находившихся на борту человек спасти удалось только 33.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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