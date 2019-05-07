Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Курил

Северо-Курильск, Сахалинская область, , 11:15 — REGNUM Возле Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 7 мая сахалинский филиал геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали во вторник в 17:28 (05:28 мск) в Тихом океане у Курил», — сообщили РИА Новости в филиале.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 165 км южнее Северо-Курильска на глубине 65 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Тихом океане в 100 км от Южно-Курильска. Землетрясение мощностью до двух баллов ощутили жители Южно-Курильска и Малокурильского. Пострадавших и разрушений нет.

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