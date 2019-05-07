В «Шереметьево» нашли смеявшихся над посадкой SSJ-100 сотрудников

Москва, , 11:57 — REGNUM Сотрудники группы компаний «МАШ» («Международный аэропорт Шереметьево») и авиакомпании «Аэрофлот» не фигурировали в инциденте с видео, где должностные лица смеялись над аварийной посадкой самолёта Superjet-100. Об этом руководство аэропорта сообщило в официальном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

По данному факту служба безопасности «Шереметьево» провела оперативное служебное расследование.

«В связи с распространённым в социальных сетях видео «Международный аэропорт Шереметьево» заявляет, что данная запись свидетельствует о том, что в то время как службы аэропорта в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров, членов экипажа и ликвидации последствий аварийной посадки рейса SU1492, должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение, порочащее профессиональную честь и человеческое достоинство. В этой связи АО «МАШ» доводит до сведения представителей СМИ и общественности следующее. Сотрудники группы компаний «МАШ» и авиакомпании «Аэрофлот» в данном инциденте никаким образом не фигурировали», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что руководство аэропорта будет требовать самого строгого наказания для участвовавших в видеозаписи лиц, допустивших высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики.

Как сообщало ИА REGNUM, во время аварийной посадки самолёта Superjet-100, летевшего из Москвы в Мурманск, находившиеся в диспетчерской аэропорта «Шереметьево» люди цинично насмехались над возгоранием воздушного судна. Дежурные использовали нецензурную лексику и снимали происходящее на мобильный телефон.

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