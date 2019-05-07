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Боевики в Ираке напали на КПП, есть жертвы

Происшествия

Ответственность пока не установлена

Багдад, 7 мая 2019, 11:15 — REGNUM  В результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт (КПП) недалеко от иракского города Киркук погибли трое сотрудников правопорядка, сообщает 7 мая Al Arabia.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако власти подозревают в нападении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как они активно действуют в данном районе.

В декабре 2017 года правительство Ирака сообщило о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако подобные заявления оказались преждевременными.

Террористы перегруппировались и сконцентрировали свои силы в районе горного хребта Хамрин на границе с Ираном, где борьба с ним затруднительна.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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