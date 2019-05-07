Москва, , 11:00 — REGNUM

Москва выделит дополнительные компенсации жителям столицы, пострадавшим в катастрофе SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево», сообщает 7 мая официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Город предоставит дополнительные единовременные компенсации пострадавшим москвичам и родственникам погибших пассажиров, проживавших в столице. Получившим увечья и госпитализированным выплатят по 500 тысяч рублей, тем, кому оказали амбулаторную помощь, — по 250 тысяч рублей, семьям погибших — по одному миллиону рублей», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Twitter, что в результате катастрофы погибли трое москвичей.

Катастрофа SSJ-100 произошла вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево». Самолёт, выполнявший рейс в Мурманск, вернулся в аэропорт, где совершил жёсткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек, есть пострадавшие.