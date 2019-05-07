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ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции — СЦКК

Происшествия

Никто не пострадал

Донецк, 7 мая 2019, 10:54 — REGNUM  Украинские силовики обстреляли из гранатомёта автобус, перевозивший смену рабочих Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили 7 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Огонь вёлся с западной стороны дороги, возле которой находятся позиции боевиков ВСУ. Взрыв гранаты произошёл в непосредственной близости от транспортного средства, однако никто не пострадал.

Украинские силовики также обстреляли из гранатомётов и снайперского оружия территорию Васильевской насосной станции. Персонал станции находится в укрытии, рабочая смена не может попасть на предприятие.

Напомним, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 58 единиц боеприпасов, в результате чего повреждения получили два дома в населённом пункте Коминтерново.

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