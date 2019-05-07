Один погиб, двое травмированы: в Омске дети выпадают из окон

Омск, , 10:51 — REGNUM В Омске следствие проводит проверку по факту смерти двухлетнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа жилого дома в Камерном переулке.

Об обстоятельствах трагедии ИА REGNUM 7 мая сообщили в областном следственном управлении СКР. По предварительным данным, женщина, одна воспитывающая двоих детей, вернулась с ними домой с прогулки. Пока она раздевала старшую дочь, младший сын забежал в комнату, где для проветривания было настежь открыто окно. Мальчик залез на подоконник и выпал из окна. Он скончался до приезда скорой помощи.

Также, как ранее сообщили в СУ СКР по Омской области, днём 4 мая в больницу доставили трёхлетнего мальчика, который самостоятельно открыл окно и выпал на землю с четвёртого этажа многоэтажного дома на улице 5-я Кордная в Омске. Ребёнок получил серьёзные переломы.

А днём позже, 5 мая, из окна второго этажа дома на улице Пацаева в Омске, облокотившись на защитную плёнку, выпал полуторагодовалый мальчик. Он получил ушибы.

Уточняется, что в обоих случаях родители были дома, но не уследили за активными сыновьями.

По данным случаям также проводятся проверки.

Между тем следователи обратились к родителям с просьбой быть внимательными и следить за детьми.

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