Благовещенск, Амурская область, , 10:39 — REGNUM

С утра 7 мая в Приамурье было зафиксировано девять природных пожаров, к 10:00 по местному времени два пожара были ликвидированы на площади 1 086 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

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Действующими остаются семь возгораний в Мазановском, Шимановском, Зейском и Серышевском районах. Два пожара локализовали на площади 4 100 гектаров в Зейском и Свободненском районах.

«Всего на тушении пожаров задействованы 334 человека, а также 69 единиц техники, в том числе три воздушных судна. Самолет Ан-2 проводит авиапатрулирование в Серышевском, Ромненском, Магдагачинском, Зейском, Сковородинском, Свободненском, Мазановском и Шимановском районах. Вертолёт Ми-8 работает на пожарах в Магдагачинском, Мазановском, Серышевском и Зейском районах», — рассказали в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в праздничные дни с 1 по 5 мая на тушение сухой растительности огнеборцы Приамурья выезжали до 30 раз в сутки. Ими было ликвидировано более 40 крупных пожаров практически во всех муниципальных районах области.