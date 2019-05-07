В Ярославле задержан разбойник, похитивший миллион из почтового отделения

Ярославль, , 10:28 — REGNUM Безработный житель Ярославля задержан за разбойное нападение на отделение связи, из которого он открыто похитил около миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Преступление было совершено в октябре 2018 года в Дзержинском районе Ярославля. Неизвестный ворвался в почтовое отделение и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, находившиеся в кассе. Уголовное дело было возбуждено по статье «Разбой». В ходе следственных действий полиция установила подозреваемого — нигде не работающего 34-летнего ярославца. У него изъято 250 тысяч рублей, остальные деньги мужчина успел потратить. Как выяснили полицейские, он снимал дорогостоящую квартиру и приобретал дорогие вещи. Так же следователи установили причастность задержанного к совершению преступлений в отношении двух почтальонов. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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