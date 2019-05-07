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СМИ: студенты из Югры сообщают о массовом отравлении

Происшествия

В пресс-службе Сургутского университета не подтверждают эту информацию, но говорят о закрытии столовой до «устранения технических замечаний»

Сургут, Югра, 7 мая 2019, 10:42 — REGNUM  Студенты Сургутского государственного университета (ХМАО) заявили о массовом отравлении и закрытии столовой в главном корпусе вуза на проспекте Ленина, 1. Об этом сообщает местный портал «СИА-Пресс».

О госпитализации молодых людей после обеда в университетской столовой изданию рассказала одна из студенток.
В пресс-службе вуза массовое отравление не подтверждают. Говорят лишь о закрытии столовой на пр. Ленина, 1, так как у аутсорсинговой компании, отвечавшей за питание студентов университета, приостановлена деятельность до устранения технических замечаний.

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора обещали прокомментировать ситуацию позже.

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