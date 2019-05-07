СМИ: студенты из Югры сообщают о массовом отравлении

В пресс-службе Сургутского университета не подтверждают эту информацию, но говорят о закрытии столовой до «устранения технических замечаний»
Сургут, Югра,
7 мая 2019, 10:42 — REGNUM Студенты Сургутского государственного университета (ХМАО) заявили о массовом отравлении и закрытии столовой в главном корпусе вуза на проспекте Ленина, 1. Об этом сообщает местный портал «СИА-Пресс».
Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора обещали прокомментировать ситуацию позже.
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