После избиения подростков в Барабинске прокуратура нашла нарушения в школах

Барабинск, Новосибирская область, , 10:07 — REGNUM В Новосибирской области завершена прокурорская проверка по факту избиения несовершеннолетних подростками из Барабинска. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, в некоторых учебных заведениях района нарушалось законодательство по профилактике правонарушений и преступлений, а также законодательство об образовании.

«Установлено, что все три подростка ранее посещали одну школу. В настоящее время обучаются в других образовательных организациях района. Двое подростков посещали военно-патриотические клубы при школах. Один из несовершеннолетних ранее состоял на внутришкольном учёте и на учёте в полиции. В ходе проверки прокурор выявил нарушения законодательства о профилактике правонарушений и преступлений несовершенолетних, а также нарушения законодательства об образовании», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в двух средних школах №№ 47, 92 и Барабинском филиале Новосибирского областного колледжа культуры и искусств выявлены нарушения при проведении профилактической работы с подростками. Деятельность школьных военно-патриотических клубов не в полной мере соответствовала требованиям законодательства. В частности, не соблюдался порядок принятия в члены клуба. Деятельность «Центра дополнительного образования детей» — при реализации дополнительной образовательной программы «Смешанные единоборства» в творческом объединении «Панкратион» — не соответствовала в полной мере требованиям законодательства. Здесь также нарушался порядок приёма детей в секцию, а тренером-преподавателем был человек без соответствующего образования. Кроме того в органах полиции выявлены нарушения при проведении профилактической работы с состоящим на учёте подростком, который участвовал в избиении несовершеннолетнего, и снятии его с профилактического учёта. По итогам проверки прокуратура внесла представления директорам двух школ и"Центра дополнительного образования детей», заведующей Барабинского филиала Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, начальнику МО МВД «Барабинский», а также главе Барабинского района — об устранении нарушений законодательства. Информация об учащемся Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина направлена Барабинскому транспортному прокурору для проведения проверки в этом образовательном учреждении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в интернете появился видеоролик из города Барабинска, на котором подростки жестоко избивают несовершеннолетнего. Прокуратура и СКР организовали проверку. Позже СКР возбудил уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ).

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Тем временем родители других детей начали сообщать о подобных инцидентах с участием тех же подростков.

Полиция назначила три процессуальные проверки, как по заявлениям представителей потерпевших, так и по итогам мониторинга интернета, об избиениях трёх несовершеннолетних. Были установлены молодые люди (двое 16-летних и 17-летний местные жители Барабинска), причастные к избиениям. 10 и 11 апреля возбуждены уголовные дела по статье «Побои из хулиганских побуждений» (ст. 116 УК РФ).

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