В ходе конфликта на парковке в Югре погиб человек

Нижневартовск, Югра, , 13:14 — REGNUM В Нижневартовске насмерть забили на парковке участника ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Драка, по информации сына 51-летнего погибшего, произошла вечером 30 апреля на парковке ТЦ «Югра Молл». Подробности он поведал порталу gorod3466.ru

«Произошла рядовая авария на парковке. Папа просто вышел посмотреть, что там произошло. Из машины выскочил гражданин и начал избивать моего отца. Мужчина нанёс ему минимум шесть ударов, из-за чего тот упал», — сообщил порталу сын убитого.

Пострадавший был доставлен в больницу, но, несмотря на старания реаниматологов, скончался на следующий день. Сын погибшего обратился в полицию. Заведено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

В пресс-службе УМВД Нижневартовска подтвердили наличие инцидента, заявив, что по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 111 УК РФ («Нанесение тяжких телесных повреждений»).

В СУ СКР по ХМАО корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 мая, что дело, в связи со смертью потерпевшего, перешло в их ведомство и статья уголовного кодекса, по которой проходит подозреваемый, будет пересмотрена на более тяжкую. Предполагаемый 26-летний зачинщик драки арестован.