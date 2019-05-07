ВСУ повредили два дома в Коминтерново — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 58 единиц боеприпасов, сообщили 7 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские боевики выпустили пять мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Минеральное, Ясиноватая, Красный Октябрь, Украинское, Коминтерново, Саханка», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрела повреждения получили два дома в посёлке Коминтерново.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР более 300 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов получили повреждения хозяйственные постройки в посёлке Еленовка и дом в населённом пункте Гольмовский.

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