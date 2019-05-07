Дым над Улан-Удэ пришёл из Иркутской области — лесники

Улан-Удэ, , 09:56 — REGNUM Дым, затянувший город и пригород Улан-Удэ, не связан с лесными пожарами в Республике Бурятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

«Получили свежие снимки со спутника. С уверенностью можно сказать, что дым принесло из Иркутской области», — отметили в РАЛХ.

По состоянию на утро 7 мая на территории республики действовало шесть лесных пожаров в пяти районах. Общая площадь пожаров составляет около 180 гектаров. На тушении работали более 330 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов, лесопользователей. Было задействовано также 70 единиц тяжёлой и лесопожарной техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 167 лесных пожаров общей площадью около 40,5 тыс. гектаров.

Напомним, на территории республики с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.

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