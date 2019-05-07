Ребёнок в Чувашии погиб, выпав из трактора

Чебоксары, , 09:51 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии пятилетний ребёнок погиб, выпав из кабины трактора. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском гостехнадзоре.

Трагедия произошла 4 мая. Отец взял с собой на трактор сына 2014 года рождения.

«Управляя колесным трактором «Беларус-82.1» в агрегате с прицепом, при перевозке навоза на земельный участок он допустил падение ребёнка из заднего стекла на дышло прицепа», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что при движении мальчик зацепился за ручку лобового стекла и выпал из кабины трактора. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и впоследствии скончался в центральной районной больнице.

Гостехнадзор Чувашии напоминает об обязательном соблюдении охраны труда и техники безопасности при эксплуатации самоходной техники.

В ведомстве и правоохранительных органах также напоминают о том, что нельзя пользоваться мотоблоками на дорогах общего пользования, данный вид транспорта предназначен для сельскохозяйственных работ. В полиции подчёркивают, что выезжая на дороги без каких-либо опознавательных знаков и световых приборов, мотоблоки зачастую становятся виновниками и участниками ДТП. За 2018 год в Чувашии произошло 10 ДТП с участием мотоблоков, в них погибли три человека, 13 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения владельцы мотоблоков могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 800 до 1500 рублей. В отношении граждан, управлявших мотоблоками, составлено 167 административных протоколов.