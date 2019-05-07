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В Ираке из плена ИГИЛ* освобождены 30 езидов

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Ираке из плена ИГИЛ* освобождены 30 езидов
Bestoun94
Курды-езиды

Багдад, 7 мая 2019, 09:48 — REGNUM  30 езидов, освобожденных из плена боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, были возвращены в Ирак, где воссоединились с семьями, сообщает 7 мая Kurdistan.ru.

Спасенные представители курдского религиозного меньшинства были в составе большой группы пленных, которых спасли ополченцы из Демократических сил Сирии в начале мая.

Напомним, курды-езиды, компактно проживающие в иракском Синджаре, наиболее пострадали от действий боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время вторжения террористов в Ирак и Сирию в 2014 году.

Террористы сотнями убивали мужчин, а женщин и детей продавали в рабство, преимущественно на территорию Сирии.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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