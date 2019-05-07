Массовая драка с пострадавшими произошла на Невском проспекте Петербурга

Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Групповой конфликт, переросший в драку, произошел 6 мая около 19 часов на Невском проспекте Санкт-Петербурга, у католической церкви святой Екатерины. Большинство участников стычки — несовершеннолетние. Серьезные травмы получил один человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», после драки 50-летний мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, химическим ожогом лица и шеи, ушибом левого предплечья. Ему оказали медпомощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Тем временем прибывшие на место ЧП полицейские задержали на Невском проспекте 13 человек. В их числе оказались пять 15-летних учеников 9-го класса из Петербурга, 17-летний молодой человек из Пскова и его сверстница из Орска, 22-летний индивидуальный предприниматель, 21-летний неработающий петербуржец, 25-летний неработающий житель Луганской области, двое безработных из Дагестана 19-ти и 27-ми лет и 20-летний безработный из Коми.

По данным источника, полицейские передали местных несовершеннолетних родителям, юношу из Пскова отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних. В отношении шестерых совершеннолетних участников драки составлены протоколы за мелкое хулиганство.

В то же время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).