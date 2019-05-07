Екатеринбург, Свердловская область, , 10:56 — REGNUM

В Екатеринбурге дали 5 лет колонии общего режима бывшему арбитражному управляющему Павлу С., который ранее занимался процедурой банкротства «Коксохиммонтажа-Тагил». Решение вынес Верх-Исетский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Было доказано, что конкурсный управляющий угрожал предпринимателю, который арендовал часть площадок обанкротившегося предприятия — одно помещение и участок земли. Злоумышленник угрожал, что помешает бизнесмену купить и зарегистрировать данные площади, в том числе с помощью механизма оспаривания торгов. Преступник требовал полмиллиона рублей с человека, также пообещав, что в этом случае ещё и поможет предпринимателю в борьбе с конкурентами за данную собственность.

Бизнесмен не растерялся и обратился в региональное управление ФСБ. Спецслужба провела операцию по задержанию с использованием предпринимателя — тот передал управляющему часть денег, после чего злоумышленника задержали.

Суд дал преступнику пять лет колонии общего режима, приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле 2019 года в Чувашии возбудили уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями при управлении обанкротившимся ГУП «Чувашавтотранс». По сведениям Генпрокуратуры России в ПФО, конкурсное руководство неправомерно распоряжалось имуществом.