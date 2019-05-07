Лжегенерал задержан в Подмосковье за продажу должностей в МВД

Фрязино, Московская область, , 09:08 — REGNUM В Московской области задержан 59-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве, сообщили журналистам 7 мая в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Полиция установила, что мужчина представлялся генерал-лейтенантом казачьих войск и за денежное вознаграждение предлагал гражданам трудоустройство в одном из районных управлений МВД России.

«Для убедительности он имитировал телефонный разговор с начальником подразделения, в ходе которого якобы был решён вопрос о приёме на работу. По заверениям мошенника, у потенциальных потерпевших должны быть не только все полагающиеся законом льготы, но и оплачиваемая служебная квартира, а также заработная плата не ниже 100 тысяч рублей в месяц», — заявила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Стоимость «посреднических» услуг оценивалась злоумышленником в 300 тысяч рублей.

Лжегенерал был задержан с поличным в момент передачи денежных средств в подсобном помещении магазина в городе Фрязино. У него изъяли деньги и документы, которые могли использоваться при совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане разоблачили мошенничество, связанное с хищением бюджетных средств. В преступное сообщество входили сотрудники министерства труда и социального развития Дагестана, комплексных центров социального обслуживания населения и некоммерческой организации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане разоблачили преступное сообщество, действовавшее в минтруде