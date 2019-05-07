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Власти Хакасии заявили об устранении пожара в заповеднике

Происшествия

Возгорание не представляет опасности для населённых пунктов, уточнили в администрации главы Хакасии

Власти Хакасии заявили об устранении пожара в заповеднике
Иллюстрация: R-19.ru
Пожар в заповеднике «Хакасский»

Абакан, 7 мая 2019, 08:50 — REGNUM  В ликвидации пожара в заповеднике «Хакасский» принимали участие 17 человек с применением семи единиц техники. В том числе использовались пожарные машины, малый лесопатрульный комплекс, трактор.

«На данный момент уже локализовано более 800 гектаров пожара. В настоящее время он устранён и не представляет опасности для населённых пунктов», — сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 мая, в администрации главы Хакасии.

Уточняется, что на месте очага возгорания в заповеднике «Хакасский» вблизи села Усть-Бюр побывал глава республики Валентин Коновалов. Он отметил, что необходимо создать единый штаб и проанализировать совместную работу по локализации пожаров.

Всего с начала сезона в Хакасии зафиксировано 17 лесных пожаров. По информации республиканского минприроды, очаги возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Также на ситуацию влияет сухая и ветреная погода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пал травы перекинулся на лесную территорию заповедника «Хакасский» 5 мая. Степной пожар общей протяжённостью по фронту 12 км был зафиксирован на участке «Чазы». Сумма ущерба устанавливается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии из-за травяного пала произошёл пожар в заповеднике

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Лесные пожары — 2019
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