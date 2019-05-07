Вторник, 7 Мая 2019 года
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В «Шереметьево» ликвидированы последствия авиакатастрофы SSJ–100

Происшествия

Самолёт перемещен на удаленную стоянку

Москва, 7 мая 2019, 08:48 — REGNUM  В московском аэропорту «Шереметьево» завершены работы следственной бригады Сследственного комитета РФ и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщается на сайте аэропорта.

Последствия авиационного происшествия ликвидированы. Самолёт SSJ-100 перемещён на удаленную стоянку

Аэропорт «Шереметьево» перешел в штатный режим работы, действуют обе взлетно-посадочные полосы.

Планируется, что в течение суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно расписанию.

Подробности: Названа доминирующая версия катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

Как сообщало ИА REGNUM, в результате возгорания во время жёсткой посадки самолёта SSJ-100 в «Шереметьево» 5 мая погиб 41 человек, спасти удалось 33 человека. Ведётся расследование причин авиакатастрофы.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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