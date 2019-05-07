Мощное землетрясение произошло в Папуа – Новой Гвинее

Порт-Морсби, , 08:36 — REGNUM В Папуа — Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает 7 мая Al Jazeera.

Толчки наблюдались в 7:20 по местному времени на востоке страны близ города Булоло и ощущались в столице государства, городе Порт-Морсби. Эпицентр находился на глубине 127 км.

«Мы пока не получили информации о последствии землетрясения. В настоящее время проводится оценка ситуации», — говорится в заявлении начальника полиции города Булоло Лео Кайкас.

По данным Организации Объединенных Наций, в радиусе 50 км от эпицентра проживают порядка 110 тыс. человек.

Напомним, в феврале 2018 года в Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5, жертвами которого стали 125 человек. Число жертв могло быть меньшим, если бы не проблемы с инфраструктурой и средствами коммуникации, существующие в стране.

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