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В ДТП на Западной Украине погибли три гражданина Белоруссии

Происшествия

Водитель грузовика был нетрезв

Красник, Украина, 7 мая 2019, 08:12 — REGNUM  В Ивано-Франковской области в результате падения грузовика в реку погибли три гражданина Белоруссии, сообщило 6 мая информационное агентство УНИАН.

«В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Белоруссии и 29-летний гражданин Белоруссии. Еще 9 человек в возрасте от 21 до 49 лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами», — рассказали в пресс-службе нацполиции Ивано-Франковской области.

Медицинская экспертиза подтвердила, что водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением на подъёме, из-за чего автомобиль покатился назад и упал с обрыва. Сам водитель отделался синяками и находится в состоянии шока.

Полицейские установили, что группа белорусских туристов намеревалась сплавиться по реке и направлялась к месту назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль упал в реку Чёрный Черемош с высоты 40 метров. 14 пассажирам удалось выбраться самостоятельно, остальным оказали помощь сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивано-Франковской области автобус с туристами рухнул в реку с высоты 40 м

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Дорожно-транспортные происшествия
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