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Забайкалье готовится к шторму

Происшествия

Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду

Чита, 7 мая 2019, 07:32 — REGNUM  Погода вновь испытывает на прочность пострадавшее от масштабных пожаров Забайкалье. На ближайшие сутки (7−8 мая) в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра с порывами 25−28 метров в секунду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — предупреждают сотрудники ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Жителям края категорически запрещено использование открытого огня, разведение костров на приусадебных участках, в лесной и степной зоне.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля и последующие дни штормовой ветер и непотушенные палы уже принесли немало бед Забайкалью. В огне пожаров сгорели более 19 тысяч голов домашнего скота и птицы, более 700 человек признаны пострадавшими — у них сгорели дома и имущество. Общий ущерб ещё не подсчитан, но уже известно, что только сельскому хозяйству региона предстоит возместить 822 миллиона 304 тысячи рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье подсчитан сельхозущерб от масштабных пожаров

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Степные пожары в Забайкалье весной 2019 года
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