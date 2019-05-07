В Киеве задержали 11 человек, подозреваемых в наркоторговле

Киев, , 07:23 — REGNUM Сотрудники СБУ и нацполиции задержали девять граждан Украины и двух граждан Иордании, подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков, заявили в пресс-службе прокуратуры Киева, сообщается 6 мая на странице ведомства в социальной сети Facebook.

В Черкасской и Кировоградской областях было налажено выращивание конопли, которую пересылали по почте в Киев, другим участникам преступной группы.

Правоохранители зафиксировали факт пересылки по почте 5 кг конопли, а также несколько случаев сбыта наркотика.

В ходе обыска полицейские изъяли 65 кг готового наркотика, 15 кг семян и 76 кустов конопли.

В ходе задержания некоторые подозреваемые пытались убежать и оказывали сопротивление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области правоохранители пресекли деятельность нарколаборатории, еженедельно продававшей синтетические наркотики на сумму более $18 тыс.

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