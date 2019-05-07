Кокорин попросил судью не ломать их с Мамаевым судьбу

Москва, , 07:16 — REGNUM Футболист Александр Кокорин во время выступления с последним словом в Пресненском районном суде Москвы попросил не ломать судьбу фигурантам дела о драке в центре Москвы.

«Ваша честь, хотелось бы по-человечески попросить не ломать все судьбы ребят», — обратился Кокорин к судье.

Футболист также принес извинения перед потерпевшим Денисом Паком, добавив, что полностью признал свою вину, кроме «хулиганства».

Как сообщало ИА REGNUM, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Александра Кирилла и друга Мамаева Александра Протасовицкого обвиняют по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений») и по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Приговор будет оглашен 8 мая.

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