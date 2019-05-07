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Врио главы Южного Урала прокомментировал массовое убийство в Нязепетровске

Происшествия

Что спровоцировало трагедию?

Челябинск, 7 мая 2019, 06:46 — REGNUM  Массовое убийство в южноуральском Нязепетровске связано с образом жизни взрослых. Об этом заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, который встретился с главой областного управления СКР Денисом Чернятьевым, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

«Ещё хуже, что одним из пострадавших является ребёнок. В подобных ситуациях важная роль принадлежит социальным службам, которые должны предвидеть наличие проблемы и вовремя принимать необходимые меры, чтобы оградить ребенка от посягательств», — сказал Текслер.

Чернятьев в свою очередь подтвердил: в основе этого резонансного убийства оказалась именно социальная неустроенность в семье. Также сказался образ жизни, который выходит за рамки общепринятых норм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в первомайские праздники. Погибли две женщины, двое мужчин и четырёхлетний мальчик.

Преступление вызвало широкий резонанс. Предполагаемый убийца был задержан по горячим следам. Суд отправил его в СИЗО.

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