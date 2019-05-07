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В Японии нашли фрагменты «черного ящика» пропавшего F-35A

Происшествия

Однако данных о последнем полете на них нет

Токио, 7 мая 2019, 05:58 — REGNUM  В Тихом океане недалеко от берегов Японии были обнаружены фрагменты бортового самописца истребителя пятого поколения F-35A, ранее потерпевшего крушение, заявил японский министр обороны Такэси Ивая, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что обнаруженные фрагменты «черного ящика» не содержат данных о последнем полете истребителя. В настоящее время поисковики пытаются обнаружить остальные фрагменты «черного ящика».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля истребитель F-35A Военно-воздушных сил Японии упал в океан спустя 28 минут после взлета с авиабазы Мисава. Тело пилота и основные части самолета в настоящее время пока не обнаружены.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония усиливает группу поиска упавшего в Тихом океане истребителя F-35

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Авиапроисшествия
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