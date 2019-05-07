Экс-министр здравоохранения Забайкалья уличён в масштабных махинациях

Чита, , 05:51 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 12 миллионов рублей. Подробности уголовного дела сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Следствию удалось доказать суду, что в 2014—2015 годах Лазуткин получал миллионные взятки от руководителей коммерческих фирм за обеспечение их победы в аукционах на поставку дорогостоящего медицинского оборудования в больницы и другие медучреждения региона.

«Так, в 2014 году Лазуткин получил от руководителя коммерческой фирмы взятку в сумме 9 млн рублей за заключение восьми госконтрактов на общую сумму более 60 млн рублей на поставку медицинского оборудования в две районные больницы Забайкальского края в рамках региональной программы совершенствования медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, а в 2015 году Лазуткин получил взятку в сумме 5,2 млн рублей от руководителя другой фирмы, выигравшей аукцион на поставку томографа в один из диспансеров Забайкалья. Сумма контракта составила более 31 млн рублей», — говорится в официальном сообщении СКР.

Следователи выяснили, что взятки Лазуткин получал при помощи созданного им при министерстве здравоохранения Центра материально-технического обеспечения медицинских организаций Забайкальского края. Именно этой структуре были отданы полномочия по подготовке и проведению аукционов в обход департамента госзакупок Забайкальского края.

На должность директора центра Лазуткин назначил своего знакомого и поручил ему передавать технические данные о предстоящих торгах определенным фирмам-участникам аукционов, что позволяло этим фирмам беспрепятственно участвовать в аукционах и выигрывать их.

Как уже сообщало ИА REGNUM, преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Арестовали теперь уже бывшего чиновника в ноябре 2017 года. Суд над ним длился несколько месяцев.